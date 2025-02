Sport.quotidiano.net - Forlì, non ti fidare del Lentigione. È in frenata, ma in casa sa colpire

L’ostacolo più alto di qui al match clou col Ravenna. Domani ilsale in Emilia per affrontare il. La squadra emiliana è ormai fuori dai giochi per la prima piazza, ma è in zona playoff col quinto posto a quota 42, ovvero 7 lunghezze sopra all’Imolese, attualmente prima esclusa dalla post season. Per ill’imperativo è tenere a distanza il Ravenna, staccato di 2 punti e contemporaneamente impegnato tra le mura amiche col modesto e traballante United Riccione. Ilda quest’anno è allenato dall’emergente Stefano Cassani, abbonato al 4-3-3 e voluto sulla panchina reggiana dal diesse Sandro Cangini, il dirigente che coi biancorossi ha conquistato tre promozioni dall’Eccellenza alla conquista della serie C unica. Nelle ultime gare il ‘Lenz’ (questo il suo nomignolo) ha rallentato conquistando 3 punti in 4 partite coi pareggi interni con Piacenza e San Marino (entrambi 1-1), inframmezzati dal pari a Pistoia (1-1) e seguiti dalla sconfitta 3-2 domenica scorsa nella tana dell’Imolese.