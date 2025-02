Lanazione.it - Fondazione Arezzo Comunità: è online l’Annual Report 2024

Leggi su Lanazione.it

, 22 febbraio 2025 – Poco più di 40 pagine per presentare, in maniera agile e sintetica, i progetti e le iniziative che hanno segnato un anno di attività: lapresenta, una pubblicazione volutamente sintetica e agile in cui si ripercorre il lavoro svolto nel. Disponibile sia in formato cartaceo, sia sul sito della(al link: https://www.comunita.it/2025/02/21/-comunita-e--lannual-/), ilevidenzia come ilsia stato l'anno del definitivo consolidamento dellacon oltre 70 realtà di terzo settore (piccole, medie, grandi) che hanno deciso di farne parte. Un universo eterogeneo che racconta l'migliore e che vede, insieme, piccole e grandi realtà di volontariato, organizzazioni impegnate nella cooperazione, pubbliche assistenze, patronati e esperienze legate alla promozione sociale.