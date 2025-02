Oasport.it - Flora Tabanelli irradia talento! Storica vittoria nello slopestyle e allungo in classifica generale!

continua a scrivere pagine di storia dello sci freestyle italiano e dimostra sempre di più di essere una predestinata sulla neve, facendo sognare il Bel Paese in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo aver conquistato la Coppa del Mondo di Big Air vincendo la gara di Kreishberg e salendo sul podio in ben altre occasioni, la 17enne emiliana ha saputo imporsi anche: per la prima volta una nostra portacolori ha dettato legge in questa specialità nel massimo circuito internazionale itinerante.Prima di oggi non era mai nemmeno salita sul podio e come migliore risultato vantava il quarto posto del mese scorso a Laax, ma a Stoneham (Canada) ha sublimato la sua perentoria crescita tecnica anche in questa disciplina e ha trionfato di forza con il perentorio punteggio di 80.