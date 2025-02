Ilrestodelcarlino.it - "Flop turismo, risultato di anni di scelte errate"

Dopo la non brillante prestazione turistica della stagione 2024 arriva l’analisi del comitato per la rigenerazione urbana. Il punto di partenza è legata ai dati ufficializzati nei giorni scorsi dalla Regione che evidenziano una riduzione sia degli arrivi che delle presenze, mentre località come Senigallia e Pesaro registrano una crescita. Secondo il comitato Rigenera Sbt, questo trend negativo non è una sorpresa, ma il "didie mancanza di innovazione". L’architetto Daniele Paolini e l’avvocato Gian Luigi Pepa analizzano la situazione, sostenendo che la città debba evolversi per recuperare il proprio potenziale: "Ripartire dalla manutenzione straordinaria e ordinaria della città è cruciale. Strade, parchi, edifici pubblici e servizi devono essere migliorati non solo per i residenti, ma anche per attrarre turisti".