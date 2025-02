Fiumicino sopralluogo del sindaco allo stabilimento Rio | Servono interventi urgenti contro l’erosione

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22 gennaio 2025- Ildi, Mario Baccini, ha effettuato nei giorni scorsi unpresso lobalneare Rio a Fregene, accompagnato dai tecnici della Regione Lazio, per valutare glinecessari a tutelare il bene pubblico e salvaguardare la costa del territorio, messa a dura prova dalmarina. La situazione si presenta critica: molte strutture balneari, colpite dall’avanzare del mare, si trovano in gravi difficoltà e rischiano di non poter avviare la stagione estiva a causa delle condizioni precarie. L’obiettivo principale è garantire la sicurezza della costa e delle infrastrutture, proteggendo al contempo l’ambiente e il patrimonio turistico, pilastro dell’economia locale.Durante il, il primo cittadino e i tecnici regionali hanno concordato di procedere nel più breve tempo possibile conmirati a mettere in sicurezza l’area interessata.