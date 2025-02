Fisco, solo 1 debitore su 8 è una Partita Iva

Leggi su Ildenaro.it

I contribuenti italiani con debiti fiscali non ancora riscossi dalle agenzie fiscali ammontano a circa 22,8 milioni, di cui 3,6 milioni sono rappresentati da persone giuridiche (società di capitali, enti commerciali, cooperative) e i restanti 19,2 milioni da persone fisiche. Tra queste ultime, 16,3 milioni sono lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di altre forme di reddito (da beni mobili, immobili), mentre i rimanenti 2,9 milioni, corrispondenti al 12,7 per cento del totale, svolgono un’attività economica come artigiani, commercianti o liberi professionisti. È quanto emerge da una rilevazione dell’ufficio studi della Cgia sui dati ufficiali forniti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La Cgia osserva che i dati “confermano quanto sostenuto costantemente” dall’associazione: “i lavoratori autonomi non sono un popolo di evasori, come spesso vengono descritti dall’opinione pubblica.