Firenze terrore all’ora di pranzo Cane azzanna neonato | il piccolo era in braccio ai genitori

, 22 febbraio 2025 – Ieridiun bambino di appena 15 giorni è statoto da undi razza Staffordshire bull terrier (molossoide come i pitbul, ma più piccoli). È successo in un appartamento al settimo piano di via Franchetti, zona Novoli. I dueerano entrambi presenti nella casa dei nonni del, proprietari anche del. Un salto improvviso. Le fauci spalancate. Il morso sulla piccola testa del. Le risate di una famiglia riunita interrotte da urla e disperazione. “Una tragedia, è successo una tragedia”, è il grido che risuona nella tromba delle scale. Secondo quanto ricostruito, la famiglia stava pranzando, il bambino era inalla mamma quando ilha spiccato un salto e lo ha morso nella zona laterale e posteriore della testa.