Ilfattoquotidiano.it - Fine vita, la Toscana ha sancito il diritto all’autodeterminazione del singolo: un segno di civiltà

di Susanna StacchiniHo lavorato come infermiera nel servizio pubblico toscano per oltre quarant’anni, esercitando la professione sia in ospedale che sul territorio. In psichiatria, nei distretti sociosanitari, fino a concludere la carriera all’Acot (agenzia di continuità ospedale territorio). Aver spaziato in vari ambiti professionali mi ha garantito nel tempo una sempre più ampia visione d’insieme, vero valore aggiunto nel lavoro quotidiano. Un percorso professionale che mi ha consentito di venire a contatto con tantissime persone, malate e non. Ho avuto modo di confrontarmi con la gioia di una guarigione e il dolore per una malattia incurabile. Mi sono confrontata con la sofferenza legata a patologie organiche, acute e croniche e con il sollievo per un intervento chirurgico andato bene.