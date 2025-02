Ilrestodelcarlino.it - "Finalmente la convenzione con l’Ast"

Appena finiscono di lavorare, i volontari dell’associazione elpidiense, Vip Blabla Clown, indossano camici bianchi da dottore, mettono allegri nasi rossi trasformati in clown sociali vanno a portare la terapia del sorriso nei luoghi in cui di spensieratezza c’è particolare bisogno. Diverse e importanti le novità per Vip Blabla Clown in questo periodo: "abbiamo lafirmata conFermo per cui siamo potuti partire con la struttura riabilitativa di Porto San Giorgio (tutte le domeniche) – dice Alice Ciccolini, volontaria, che fa parte del direttivo - e da oggi (ieri, ndr) abbiamo iniziato a portare le tecniche di clownerie anche in ospedale, a Fermo". Sono andati in pediatria "dove opera già da tempo, il giovedì e il sabato, Magicabula con la clownterapia: noi andiamo a integrare la loro presenza in altre giornate.