Finalmente cinque referendum per cambiare in meglio la vita delle persone | perché voterò Sì

Fra pochi mesi saremo chiamati a esprimerci suiquesiti referendari che la Corte Costituzionale ha ritenuto validi. Sono questioni non formali, ma materiali, che potrebbero non solo dare una direzione diversa alla politica italiana, ma soprattuttoinladi milioni di.Da decenni ormai, purtroppo, le riforme del lavoro hanno progressivamente precarizzato e impoverito ladi milioni di. È tempo di rendersi conto che la rotta va invertita.Ecco, quindi, il senso del primo quesito:tonare al principio di inammissibilità dei licenziamenti illegittimi. Abrogare perciò il decreto legislativo 2015/23 (il cosiddetto “Jobs Act”) che ha consentito alle imprese con più di 15 dipendenti di non reintegrare i lavoratori ingiustamente mandati a casa. La libertà di interrompere il rapporto di lavoro senza giusta causa è uno strumento nelle mani dei datori, che impongono bassi salari e condizioni di precarietà a lavoratori sempre ricattabili con la minaccia del licenziamento.