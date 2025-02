Game-experience.it - Final Fantasy 7 Rebirth, boom delle vendite in USA grazie al lancio della versione PC

Ilsu PC diha dato una scossa alledel gioco nel mercato videoludico statunitense, portando il titolo di Square Enix ad un incredibile balzo in classifica. Dopo un avvio positivo ma non esaltante su PlayStation 5 nel 2024, l’arrivo su Steam ha dato nuova positività al titolo, facendo registrare un successo diche lo ha spinto fino al terzo posto tra i giochi più acquistati di gennaio 2025. Anche il pacchetto che include7 Remake ha beneficiato di questo s, evidenziando quanto il pubblico PC fosse in attesa di questa.Mat Piscatella di Circana ha rivelato che a dicembre,occupava solo la 56° posizione tra i titoli più venduti, un risultato ben lontano dalle aspettative di Square Enix. Tuttavia, con il debutto su PC, ha scalato rapidamente la classifica, diventando uno dei giochi più acquistati negli Stati Uniti, subito dopo colossi come Call of Duty: Black Ops 6 e Madden NFL 25.