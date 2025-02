Inter-news.it - Figuraccia Maignan! Autogol assurdo di Thiaw, il Milan perde col Torino

Un’oscenità diavvia, anticipo di Serie A in attesa di Inter-Genoa. All’Olimpico finisce 2-1 e i due portieri sono decisivi: Milinkovic-Savic in positivo, il francese in negativo causando l’di.ALTRO TRACOLLO – Dopo l’uscita dalla Champions League ilanche in Serie A. A festeggiare è il, che vince 2-1 e affonda ancora Sérgio Conceiçao. Cinque minuti e pallone lanciato lungo, sembra diretto nel nulla con Antonio Sanabria troppo distante. Ma Mikesbaglia completamente valutazione e rinvia addosso a Malick, che realizza un goffissimo quanto involontario. Peraltro aveva segnato nella sua porta anche nel match d’andata, alla prima giornata. Alla mezz’ora salta scoordinato Marcus Pedersen, colpisce di testa Rafael Leao col pallone che sbatte sul braccio del difensore del: rigore per il