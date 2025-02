Spettacolo.periodicodaily.com - Festival di Sanremo 2025: Successo per ‘In the Casinò’

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

, grandeper ‘In the, il salotto dell’after show. La notte sanremese si è raccontata in musica tra mini concerti e radio.Un Nuovo Salotto per la Musica ItalianaIldella Canzone Italiana, giunto alla sua 75ª edizione, ha visto il debutto di “In the Casinò”, un’esclusiva e glamour area di after show allestita da Time Multimedia. Situata nel rooftop del Casinò di, questa novità ha rappresentato un punto di incontro per artisti, manager e appassionati di musica, creando un hub dinamico per scambi e collaborazioni. “È stata un’avventura meravigliosa”, ha dichiarato Gianluca Vania Pirazzoli, CEO di Time Multimedia, sottolineando l’importanza della musica in tutte le sue forme durante l’evento.Musica e Collaborazioni“In the Casinò” ha ospitato una serie di showcase dal vivo in collaborazione con radio media partner, arricchendo l’atmosfera del