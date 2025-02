Universalmovies.it - Festival di Berlino | I vincitori dell’edizione 2025

Questa sera è stato assegnato l’ambito Orso d’Orodeldi.Anche l’edizione numero 75 della celebre kermesse cinematografica della Berlinale è andata agli archivi, con il premio principale andato a Dreams (Sex Love), film diretto dal regista norvegese Dag Johan Haugerud, tra l’altro terzo capitolo della sua personalissima trilogia. Gli altri due film della trilogia sono stati rilasciati nel corso del 2024 (Sex e Love).Il regista cinese Huo Meng ha vinto il premio come miglior regista per il film Living The Land, mentre il regista rumeno Radu Jude ha portato a casa il premio per la miglior sceneggiatura per il film Kontinental ’25. Tra gli altri premi assegnati, spiccano i due attoriali andati a Andrew Scott e Rose Byrne, il primo per il film Blue Moon, la seconda per If I Had Legs I’d Kick You.