Festival di Berlino 2025 | tutti i vincitori Dreams Sex Love vince l’Orso d’Oro

di(SexLa 75a edizione deldel cinema disi è conclusa con la cerimonia di premiazione di stasera, quando la giuria di Todd Haynes ha assegnato(Sex), il terzo film della trilogia del regista norvegese Dag Johan Haugerud.Rose Byrne ha vinto il premio per la migliore interpretazione per il suo ruolo in If I Had Legs, I’d Kick You di Mary Bronstein. In un film che ruota come un tornado attorno all’interpretazione di Byrne, l’attrice australiana interpreta una madre sopraffatta che si destreggia tra il suo lavoro di terapista e le esigenze di crescere un bambino con bisogni speciali. Andrew Scott ha vinto il premio come miglior attore non protagonista per aver interpretato Richard Rodgers (del duo musicale Rodgers e Hammerstein) in Blue Moon di Richard Linklater.