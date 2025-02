Sport.quotidiano.net - Feralpi all’assalto. Occasione a Caldiero. Il Vicenza è nel mirino

SALÒ (Brescia)Concentrazione e motivazione sono le due parole-chiave che Aimo Diana, allenatore dellaSalò, pone in evidenza ai suoi giocatori in vista dell’odierna sfida in casa di unaffamato di punti per cercare di risalire dal fondo della classifica. Se dunque la matricola gialloverde scenderà in campo determinata per cercare di raddrizzare una situazione assai delicata, i gardesani sono chiamati a portare avanti un percorso che, dopo gli arrivi del mercato di gennaio (Crespi, Di Marco e De Francesco in primis), ha trovato nuova linfa. La compagine verdeblù non solo deve mettere al sicuro il terzo posto del girone A, ma ha tutte le carte in regola per cercare di avvicinarsi al(domani atteso a Lumezzane), indirizzando nello stesso tempo il proprio pensiero a ritagliarsi un ruolo da protagonista nei playoff.