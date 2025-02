Isaechia.it - Fedez sorpreso a baciare una donna in discoteca: ecco chi sarebbe lei

Nuovo flirt per?Il rapper milanese, reduce dal successo di Battito, il suo ultimo brano presentato in gara al Festival di Sanremo, dove si è classificato al quarto posto, ottenendo un ottimo riscontro dal pubblico in sala e dai telespettatori,stato pizzicato in compagnia di una ragazza in.Il video ditra le braccia di quella che potrebbe essere la sua nuova fiamma è diventato ben presto virale sui social.A postarlo, dove alcune segnalazioni arrivate dagli utenti, è stata Deianira Marzano nelle sue storie Instagram. Nel breve filmato si notano i due darsi un intenso bacio mentre ballano al Volt, celebre locale notturno di Milano.Ma chiquesta ragazza? Stando a un messaggio arrivato in direct all’influencer e successivamente repostato si tratterebbe di Matilde Caru, 19enne milanese con cuiera già stato paparazzato lo scorso dicembre all’uscita di un ristorante del capoluogo lombardo.