Quotidiano.net - Federica Brignone trionfa nel gigante di Sestriere: vittoria numero 34 in carriera

Una grandiosain 2.08.81 ha concesso il bis e dopo ladi venerdi' si e' imposta anche nel secondodi. Per lei - che aumenta il vantaggio in classifica generale - e' lan. 34 ine la 16/a insuperando cosi' le 15 vittorie di Alberto Tomba. Con lei sul podio la svizzera Lara Gut-Behrami in 2.09.87 e la neozelandese Alice Robinson in 2.09.60. Per l'Italia- dopo una seconda manche che girava un po' più della prima e con un fondo perfetto sulla pista Giovanni Alberto Agnelli - Sofia Goggia, eccellente nella manche decisiva in cui ha recuperato ben 13 posizioni, ha chiuso ottima quarta in 2.09.99. Niente da fare invece per la piemontese Marta Bassino che ha saltato una porta dopo una inclinazione eccessiva. Domani la tre giorni disi chiude con uno slalom speciale.