Oasport.it - Federica Brignone stacca Sofia Goggia nella classifica delle italiane più vincenti della storia

ha vinto i due giganti disputati a Sestrieere e ha così allungato in testa allaplurivincitriciCoppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse valdostana ha infatti toccato quota 34 affermazioni nel massimo circuito internazionale itinerante (16 in gigante, 11 in superG, 5 in combinata, 2 in discesa libera) e ha ulteriormente ampliato il vantaggio nei confrontipiù immediate inseguitrici al termine di questo appuntamento in terra piemontese.ha rafforzato il proprio primato, aumentando il divario nei confronti di: la bergamasca si era avvicinata dopo il successo in discesa a Cortina, ma poi la 34enne ha messo il turbo e si è portata a +8. La 32enne è infatti ferma a 26 trionfi (19 in discesa libera e 7 in superG), ma oggi si è dimostrata in palla con una bella rimontaseconda manche.