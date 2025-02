Oasport.it - Federica Brignone può superare uno storico record di Alberto Tomba

non si ferma più e realizza un’altra impresa mozzafiato, bissando il successo di ieri e completando una splendida doppietta in gigante a Sestriere nonostante l’influenza dei giorni scorsi. Quest’oggi la valdostana ha fatto la differenza nella seconda manche, recuperando tre posizioni e trionfando con un margine di 77 centesimi sulla rivale svizzera Lara Gut-Behrami.Con la vittoria odierna,consolida la sua leadership nella classifica generale di Coppa del Mondo volando a +190 su Gut-Behrami e +326 sulla croata Zrinka Ljutic. La fuoriclasse azzurra, grazie ai 200 punti messi in cascina a Sestriere, ha inoltre riaperto i giochi per la Coppa di specialità avvicinandosi a -40 dalla neozelandese Alice Robinson e superando di 39 lunghezze la svedese Sara Hector quando mancano due sole prove tra le porte larghe al termine della stagione.