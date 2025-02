Oasport.it - Federica Brignone: “Manche solida, ma ho fatto più fatica di ieri dal punto di vista fisico”

ha ottenuto il quarto tempo nella primadel secondo gigante femminile di Sestriere, valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse azzurra, fresca campionessa iridata della specialità e vincitricesempre sulla pista piemontese tra le porte larghe, è comunque pienamente in corsa per il podio e per il successo avendo un distacco di soli 12 centesimi dalla leader neozelandese Alice Robinson.“Il tracciato non è mai un problema, bisogna sapersi adattare sempre. Quando ci sono due giganti consecutivi, nel secondo il livello è più omogeneo. Houn po’ piùrispetto adaldima è comunque una“, il commento a caldo della sciatrice valdostana tra le dueodierne ai microfoni della FISI.proverà a superare nella secondaanche la canadese Britt Richardson (terza a 7 centesimi dalla vetta) e soprattutto la svizzera Lara Gut-Behrami (seconda a 6 centesimi), prima inseguitrice della nostra portacolori nella classifica generale di Coppa del Mondo.