Oasport.it - Federica Brignone firma la doppietta: “Stagione incredibile, ho spinto dall’inizio alla fine”

Leggi su Oasport.it

ha vinto il secondo gigante di Sestriere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulle nevi piemontesi. L’azzurra si è imposta a ventiquattro ore di distanza dal successo ottenuto nella prima gara tra le porte larghe sulla pista Giovanni Agnelli, ottenendo la settima affermazione stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante e allungando ulteriormente in testaclassifica generale, dove ora può fare affidamento su un vantaggio di 190 punti nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami.ha espresso tutta la propria soddisfazione ai canali federali: “Ci tenevo tantissimo a queste due gare, è un sogno vincere due volte in Italia nel giro di pochi giorni. Nella seconda manche ho messo in pista il mio sciare, non ho inseguito nulla di speciale: in questo sport non c’è da inventarsi l’acqua calda e se si pretende troppo si va fuori giri.