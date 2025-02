Ilrestodelcarlino.it - Fede: "La ricostruzione rischia lo stop"

L’onorevole Giorgioha espresso preoccupazione per la nuova ordinanza dovrebbe sostituire il Superbonus.afferma che "le misure previste non compensano adeguatamente il Superbonus, con il rischio concreto che lasi fermi completamente" discordando dunque con il commissario Guido Castelli che sostiene che la nuova ordinanza sarà una soluzione completa. Il parlamentare del Movimento 5 Stelle sottolinea che le maggiorazioni previste sono limitate, con un aumento del contributo per ladi solo il 3% e ulteriori maggiorazioni specifiche del 2% per l’efficienza energetica. In particolare,critica una disposizione che prevede maggiorazioni del 25% per i proprietari di edifici da demolire e ricostruire che decidano di ridurne il volume. "Il Superbonus prevedeva miglioramenti sismici e abbattimento delle barriere architettoniche, mentre la nuova ordinanza li contempla solo in casi molto particolari e con importi inferiori" rimarcaribadendo "l’importanza del Superbonus per la sicurezza nelle aree soggette" e definendo la nuova ordinanza "per essere anacronistica, soprattutto considerando l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime".