FC 25 Obiettivo Live | Rush Fanta FC EVO in regalo

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato NuovoFC da fare inuscito in data 22 gennaio 2025. Questosi rinnova praticamente ogni settimana!NuovoFCCompleta questoper ottenere pacc. bonus, lo stile di gioco Passaggio teso e un consum. EVO che potenzia la stat. Passaggi (solo per gioc. con TOT max 89). Premi non scamb.Numero di incarichi da completare: 4Premi finale: 1x 84+ x5 Rare Gold Players Pack Non scambiab.Inizio 22 febbraio – Scadenza: 25 febbraio Segna in 8Segna almeno 1 gol in 8 partitedifferenti.Premio: 1x 82+ x7 Rare Gold Players Pack Non scambiab.Richiesta d’aiutoFornisci almeno 1 assist in 8 partitedifferenti.