Quotidiano.net - Famiglia Bibas: identificato il corpo di Shiri, uccisa in prigionia a Gaza

Laha affermato che gli esperti dell'Istituto di medicina legale di Israele hannoildi, la madre dei piccoli Kfir e Ariel. "Abbiamo ricevuto la notizia che temevamo di più: la nostraè stata assassinata in", hanno scritto stamattina i familiari sugli account social BringBack. La donna "ora è tornata a casa dai suoi figli per riposare", si legge nella dichiarazione. Ieri le Forze di difesa israeliane (Idf) avevano contestato al movimento islamista della Striscia dila mancata restituzione della salma di, definendola "una flagrante violazione dell'accordo di tregua". Al posto della donna, nella bara nera inviata da Hamas sono stati trovati i resti di un'anonimawi il cui dna non corrisponde ad alcuno dei rapiti israeliani.