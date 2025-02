Iltempo.it - Faide e fake news sulle dimissioni. Ed è giallo sulla riforma del Conclave

Il dibattitopossibile Rinuncia al Ministero petrino (questa la dicitura canonicamente corretta) di Francesco che ha preso piede negli ultimi giorni pone degli interrogativi a cui non possiamo sottrarci. Prima questione: Bergoglio sta pensando davvero di lasciare, viste le sue condizioni di salute ormai indiscutibilmente precarie? Seconda: c'è un gruppo di pressione in Vaticano che spinge per il «metodo Ratzinger» pur di liberarsi del pontefice argentino? Terza ed ultima: che fine ha fatto la lettera di Rinuncia firmata da Francesco nel 2013? Andiamo con ordine. Che Bergoglio stia pensando seriamente di farsi da parte è una favola che solo chi non conosce l'uomo e il suo pervicace attaccamento alla Missione (e soprattutto allo scettro) può ritenere verosimile. D'altronde le sue condizioni di salute, per quanto precarie anche dal punto di vista estetico – ormai si muove esclusivamente in sedia a rotelle anche per brevissimi spostamenti – non compromettono l'uso della ragione, essendo il pontefice lucidissimo come sempre.