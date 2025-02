Anticipazionitv.it - Ex vincitrice di Amici annuncia la gravidanza: chi è il suo fidanzato “segreto”

Deborah Iurato,della tredicesima edizione di, hato con grande emozione di essere in dolce attesa. La notizia è arrivata tramite i suoi canali social, dove ha condiviso un messaggio pieno di amore e gioia. L’artista siciliana, che ha costruito una solida carriera nel mondo della musica, si prepara ora a vivere una nuova avventura: quella della maternità. Il padre del bambino è il suo compagno, Placido Salamone, noto produttore e chitarrista.news: il dolce annuncio sui socialSui social, Deborah Iurato ha espresso tutta la sua emozione con un post ricco di gioia: “I cuori colmi di gioia e un armadio pieno di vestiti che non mi entrano più! Mamma, Papà e Thiaghino non vedono l’ora di conoscerti! Ti aspettiamo”. A corredare il messaggio un cuoricino blu, che ha fatto intuire ai fan che si tratta di un maschietto.