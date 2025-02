Lanazione.it - «Ex-Sacci, siamo finalmente all' ultimo capitolo?»

Arezzo, 22 febbraio 2025 – «Ex-all'?» La nota di Lista di Comunità. «Il nuovo, e speriamo davverosulla ex-Avevamo fatto un accesso agli atti relativamente alla promessa ordinanza per la bonifica dellae giovedì 18 febbraio ci sono arrivati i documenti da noi richiesti. Con un tempismo curioso, il giorno dopo, 19 febbraio, arriva anche l'ordinanza del sindaco. La vicenda è ormai nota e anche riepilogarla creerebbe un’inutile ridondanza, ma è giusto ripartire dalla sentenza del TAR del 22 Marzo 2024, in cui la proprietá vince il ricorso in quanto il Comune ha emesso una tipologia sbagliata di ordinanza. Il tribunale invita quindi il Sindaco a riemettere l’ordinanza nel modo corretto. Da allora sono passati 11 mesi. Mesi in cui volano le mail e le richieste di chiarimenti, le analisi delle controdeduzioni della proprietá e soprattutto le affermazioni, continue e costanti, intorno a quell’area, in un susseguirsi di proposte, mozioni, strade “che non s’hanno da fare” e fantomatici poli di formazione.