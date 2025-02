Lanazione.it - Ex colonia di Prunetta in degrado: "Pericolo amianto: ora la bonifica"

Leggi su Lanazione.it

Il Circolo Legambiente di Pistoia, con Pro Loco, Pro Loco Prataccio, Croce Verde, annuncia di aver presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Pistoia in merito alla grave situazione diin cui versa l’ex complesso Ipost situato in località(Comune di San Marcello-Piteglio). La decisione è stata resa nota nel corso di una conferenza stampa, alla quale ha partecipato anche un nutrito gruppo di cittadini. "L’esposto, - si legge nella nota - firmato dal Legale Rappresentante di Legambiente Pistoia, Antonio Sessa, e preparato insieme alle Associazioni Locali, evidenzia come l’area, comprendente un’exe un ex albergo abbandonati dal 1997, costituisca una fonte di inquinamento ambientale e un serioper la sicurezza pubblica.