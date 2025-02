Panorama.it - Eutanasia di una nazione

La Toscana ha dato il via libera a una legge che liberalizza il «fine vita». Ma, senza un intervento complessivo, si rischia che ogni Regione vada in ordine sparso. Anche se meglio sarebbe agire con buon senso ed evitare l’accanimento terapeutico sui malati.Arriva a spizzichi e bocconi, per via regionale e rateale, la legge sul suicidio medicalmente assistito, attraverso l’autosomministrazione di un farmaco letale. Ad approvarla è stata la Regione Toscana guidata dalla sinistra che l’ha votata insieme ai rappresentanti dei Cinque stelle, mentre hanno votato contro le opposizioni di centrodestra. Esulta l’associazione Luca Coscioni che ha promosso il testo, si rammaricano i vescovi toscani per una legge che gli oppositori ritengono disumana e anticostituzionale. E si annunciano altre Regioni pronte a seguire la linea toscana, incluso il Veneto guidato da Luca Zaia e dal centrodestra.