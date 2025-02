Lapresse.it - Eurovision Song Contest, Olly rinuncia: “Ho deciso di fare quello che mi sento”

alla partecipazione all’, e dunque sarà Lucio Corsi, secondo a Sanremo, a rappresentare l’Italia nella manifestazione canora internazionale. L’annuncio del forfait del vincitore dell’ultimo Festival, arriva sui social: “Hodunque dire all’opportunità di partecipare all’, con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita – scrive-. Ringrazio chi mi ha votato e mi ha dato la possibilità di avere questo privilegio: spero di vedervi presto a un mio concerto per ricambiare tutto l’amore che sto ricevendo in questi giorni”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@nclusive)La Rai, in una nota, conferma che il portabandiera italiano sarà dunque Lucio Corsi: “Nel ringraziare il vincitore della 75sima edizione del Festival di Sanremo – si legge nella nota – e augurare auna lunga e brillante carriera da musicista, si complimenta con Lucio Corsi che ha accettato di rappresentare il nostro Paese alla 69sima edizione di”.