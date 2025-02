Superguidatv.it - Eurovision 2025, Tommy Cash nel mirino della polemica: “Espresso Macchiato” è un insulto all’Italia?

Nell’attesa per il via alla gara musicale di Basilea, si apre il primo caso dell’che vedefinire al centro di unaglobale per la proposta di un brano sull’Italia: ““.finisce al centroprimasull’Eurofestival: il motivopuò già dirsi la canzone più discussa, tra le proposte ammesse alla gara musicale del tanto atteso eventoSong Contest 2026, che si terrà a Basilea dal 10 al 17 maggio. Questo, per effettoglobale che riguarda il cantante dell’Estonia, reo per i contestatori da ogni parte del mondo, di rendersi portavoce di un brano di dileggio ai danni dell’Italia, nella competizionekermesse in divenire.Il Codacons ha chiesto l’esclusione del cantantedallo show dell’Eurofestival.