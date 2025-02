Sport.quotidiano.net - Europa League Roma: derby evitato, agli ottavi c'è il Bilbao, sfida chiave per il ranking

22 febbraio 2025 - L'adrenalina della sala di Nyon è stata assimilata e ora è il momento di ragionare su ciò che il destino ha preparato per lailcon la Lazio, i capitolinidifronteggeranno l'Athletic Club di, già avversaria in questa stagione continentale nella primissima giornata della fase a campionato. Rispetto ad allora sono cambiate le prospettive delle due squadre, ma il loro blasone no di certo e a tutti gli effetti latra giallorossi e baschi è senza dubbio uno deglipiù interessanti della competizione. L'Athletic Club diè attualmente quarta in classifica in Liga e insegue a corta distanza il terzetto in vetta composto da Barcellona, Real e Atletico Madrid. Club fondato nel 1898 è insieme ai blancos e i blaugrana una delle tre formazioni a non avere mai lasciato la massima divisione.