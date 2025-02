Sport.quotidiano.net - Europa League: Lazio trova il Viktoria Plzen agli ottavi, chi sono i cechi?

Roma 22 febbraio 2025 - Il giorno dopo lo shock emozionale dell'aver evitato il derbydi finale è tempo di analisi. Lainnon affronterà la Roma nel suo primo turno a eliminazione diretta, ma bensì il, formazione che rappresenta la Repubblica Ceca nella competizione. Una sfida inedita in campo internazionale per i capitolini e solo la seconda squadra di sempre proveniente dal campionato ceco affrontata dai biancocelesti. Sulla carta i favori del pronostico indicano tutti la squadra di Baroni come praticamente sicura del passaggio ai quarti di finale, ma mai sottovalutare il cuore di queste squadre. Ilattualmente è la seconda forza in classifica del proprio campionato domestico e storicamente è la terza squadra del proprio Paese.