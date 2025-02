Bergamonews.it - Ettore Bassi, Novecento, Carnevale e commedie dialettali: il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano lo spettacolo “Il sindaco pescatore” cona Bonate Sopra, “” di Baricco a Nembro e ilin varie località.Da annotare, inoltre,a Chignolo d’Isola, Leffe, Pedrengo e Villongo, spettacoli per famiglia, il Gran Galà del Balletto a Lovere e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi in Bergamasca sabato 22 e domenica 23 febbraio.ALZANO LOMBARDO– Pandemonium Teatro: quattro appuntamenti nel-endBAGNATICA– A Bagnatica proiezione del film “The Old Oak”BARZANA– A Barzana arriva “L’arca”, canto e musica per una storia semplice e profondaBERBENNO– Torna “La Mascherada De Berben”BONATE SOPRA– “Il sindaco pescatore”, a Bonate in scena– A Bonate in scena “Moztri!”BOTTANUCO– Pandemonium Teatro: quattro appuntamenti nel-endCASNIGO–a Casnigo: il programma dell’edizione 2025CHIGNOLO D’ISOLA– Commedia dialettale a Chignolo d’IsolaCLUSONE– “Like a star”, a Clusone serata fra performances ed emozioni– Letteraria: la lettura prende vita a ClusoneDALMINE– Commedia dialettale a Dalmine– A Dalmine in scena “Le avventure del gatto con gli stivali”FINO DEL MONTE– A Fino del Monte la mostra “Arte donna”LEFFE– Commedia dialettale a Leffe– Nuova apertura del Museo del Tessile a Leffe– Sacro Triduo a LeffeLEVATE– Teatro a Merenda: a Levate “Plan B”, spettacolo dedicato alla TerraLOVERE– Stagione dei concerti all’Accademia Tadini: il programma dell’edizione 2025– Gran Galà del Balletto a LovereNEMBRO– A Nembro in scena “” di Baricco– A Nembro letture e racconti per la giornata della lingua madre– A Nembro incontro sulla coltivazione biologica delle piante da fruttoPARRE– Nuova apertura del Museo e del Parco Archeologico a ParrePEDRENGO– Commedia dialettale a PedrengoPONTERANICA– A Ponteranica in scena “Pour parler”PRESEZZO– A Presezzo comunità in concerto e musica partecipataRANICA– Al Druso concerto degli Around the BeatlesSONGAVAZZO– A Songavazzo nuovo appuntamento con i “Pomeriggi filosofici”SAN PELLEGRINO TERME– “Mercatino dell’antiquariato e dell’ingegno italiano” a San PellegrinoSARNICO– “Sbarazzo! A saldi dei saldi” a Sarnico– Festa dia SarnicoTAVERNOLA BERGAMASCA– Sagra del cinghiale a Tavernola BergamascaTREVIGLIO– A Treviglio nuovo ritrovo del gruppo di lettura– A Treviglio in scena “Buffoni all’inferno”– A Treviglio in scena “Caro lupo”VILLONGO– A Villongo la commedia dialettale “Tanto cortile per nulla”ZOGNO– Racconti di viaggio: a Poscante incontro sull’Egitto