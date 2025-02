Ilrestodelcarlino.it - Estra investe sull’Ancona. Il sindaco si rivolge ai tifosi: "Questo è un progetto serio"

L’aziendaancora vicino all’Ancona, nella stagione della rinascita e anche per il prossimo campionato. Il rinnovo della partnership con la multiutility toscana, vicina ai colori biancorossi negli ultimi quattordici anni anche attraverso il marchio locale Prometeo, è stato ufficializzato ieri mattina in Comune alla presenza delDaniele Silvetti, dei vertici dell’azienda, presente con il presidente Francesco Macrì, con la consigliera Maria Cristina Rossi e con il presidente di Prometeo Luigi Coppari, e dei vertici della Ssc Ancona, presente con il vicepresidente Robert Egidi, il presidente onorario e responsabile dell’area tecnica Vincenzo Guerini, e il direttore generale Francesco Ancarani. Tutti insieme per spingere l’Ancona sempre più in alto. La sponsorizzazione avrà la durata di due anni e se i dorici riusciranno a centrare il passaggio nella categoria superiore l’investimento nel calcio anconetano da parte didovrebbe aumentare.