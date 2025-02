Notizie.com - Essere single non conviene (nemmeno al ristorante): quanto si spende in totale tra fitto, bollette e frigorifero

L’Italia non è un Paese per. Secondo l’indagine condotta dalla società di consulenza finanziaria Moneyfarm, chi vive da solocirca 564 euro in più al mese di chi convive.nonal):siintra(ANSA FOTO) – notizie.comD’altra parte, non è un mistero che, in tutta Europa, il nostro Paese sia tra quelli dove i giovani faticano di più a lasciare il tetto dei genitori. Secondo un’indagine condotta da Eurostat, l’età media degli italiani che lasciano la casa della famiglia di nascita è di 30 anni. Per dare un’idea del divario, basta pensare che in Finlandia è di 21, in Francia e Germania di 24, in Ungheria e Polonia di 27.Semplicistico, quindi, affermare (come pure spesso si fa) che l’Italia sia un Paese di “mammoni”.