Esordio da sogno per Chivu! Il Parma non sbaglia e stende il Bologna

daper Cristianche alla sua prima panchina in Serie A vince con ile manda in down ildi Italiano.VINCENTE – Vittoria confortante per ilche torna alla vittoria dopo un periodo negativo. I tre punti però, coincidono anche con l’di Cristian, ex stella dell’Inter, sulla panchina dei ducali. Una squadra che ha retto bene sin dall’inizio per poi saper fare male alnei momenti più delicati. Dopo un inizio di gara equilibrato al Tardini, ilpassa in vantaggio al 37? grazie a un rigore trasformato da Ange-Yoan Bonny. Dopo un consulto al VAR, l’arbitro concede il penalty ai gialloblu e l’attaccante classe 2003 dal dischetto non. Nella ripresa ci prova ancora ilche domina in campo ma non riesce a trovare l’intensità giusta per trovare il gol del pari.