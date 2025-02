Oasport.it - Equitazione: Cathrine Laudrup-Dufour concede il bis! Vince anche nel Freestyle di Göteborg

Dopo il Grand Prix di ieri, ildi oggi. La danesesbanca la decima tappa della FEI Dressage World Cup 2024-2025, Western European League, a.Punteggio straordinario per l’amazzone nordica, che monta Mount St John: 91.140 %, score irraggiungibile per i rivali, a partire dalla svedese Maria von Essen, seconda oggi come ieri in sella a Invoice (82.495%), e dal francese Corentin Pottier, terzo insieme al suo cavallo Gotilas du Feuillard (81.470%).Non c’erano binomi italiani in concorso, in un contest che ha visto al via 15 partenti. La classifica generale della FEI Dressage World Cup 2024-2025, Western European League, vede in testa la tedesca Isabelle Werth, prima a 75 punti; mentre in seconda piazza c’è la connazionale Bianca Nowag-Aulenbrock, oggi quarta (13 punti), a quota 61 punti.