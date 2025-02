Modenatoday.it - Entrano nel deposito Seta, minacciano e spintonano un autista: avevano dimenticato il telefono sul bus

"Ieri sera, verso le 21:30, un lavoratore in turno in manovra ha vissuto un episodio di grave minaccia e violenza all'interno del. Due ragazzi, non autorizzati ad accedere alla zona del, sono entrati e hanno iniziato a lanciare insulti e minacce nei confronti del manovratore".