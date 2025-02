Terzotemponapoli.com - Enrique sul PSG: Kvaratskhelia, il motore del cambiamento

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’allenatore del PSG, Luis, ha tracciato una linea chiara sulla direzione della squadra. Con parole decise, ha elogiato il contributo die ha messo in luce il potenziale dei giovani, come Barcola. Le sue dichiarazioni, espresse in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Olympique Lione, rivelano una strategia orientata al miglioramento costante.: Un Pilastro di EvoluzioneLuisha sottolineato come l’arrivo dinon sia stato un caso, ma una scelta mirata. Con Kvara l’obiettivo era migliorare la squadra. Ogni giocatore spinge il proprio compagno a dare il massimo.Il tecnico ha evidenziato come il centravanti, pur in partite in cui ha segnato meno, sia stato fondamentale anche negli assist.Questo duplice ruolo, offensivo e creativo, è diventato un valore aggiunto per il PSG.