Ennesimo cappotto della Svizzera | tripletta nella discesa di Crans Montana Schieder all’apice stagionale

Franjo von Allmen è sempre più forte! Il giovane svizzero vince ladi casa avalevole per la Coppa del Mondo: dopo i Mondiali, laha ripreso a dominare come se niente fosse e piazza unastraordinaria sul podiolibera sulle nevi che ospiteranno la rassegna mondiale 2027. Von Allmen infatti precede Marco Odermatt e Alexis Monney per una festa in casa elvetica: in questo momento in velocità sono nettamente i più forti.Von Allmen vince con il crono di 1:56.07 mettendo in gara tutta la sua potenza: su un tracciato non difficile e non stancante dal punto di vista fisico come quellopista Nationale, ecco che i cavalli fuori dal comune abbinati alla straordinaria tecnica da scivolatore hanno fatto la differenza. Seconda vittoria in Coppa del Mondo dopo quella nel superG di Wengen, secondo successo di fila indopo l’oro ai Mondiali.