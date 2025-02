Sport.quotidiano.net - Empoli-Atalanta, l’importanza delle fasce. Modulo a specchio ed esterni molto prolifici

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Simone CioniL’è una squadra che giocauomo contro uomo, quindi così come all’andata anche nel match di domani al Castellani l’sarà chiamato a molti duelli individuali e vincerli, in entrambe le fasi di gioco, sarà fondamentale per portare a casa un risultato positivo. Tra questiinteressanti sono quelli che si preannunciano sulle corsie laterali, dove l’dovrebbe schierare Gyasi a destra e Cacace a sinistra, mentre Gasperini dovrebbe rispondere con Bellanova e Zappacosta. Questi ultimi due hanno sicuramente nella propensione offensiva le migliori doti, come testimoniano i loro numeri: 7 assist per Bellanova, 2 gol ed altrettanti passaggi vincenti per Zappacosta. Ma anche gli altri due che completano la batteria didell’sono decisamente offensivi, entrambi autori fin qui di 2 assist ciascuno: Ruggeri e Cuadrado.