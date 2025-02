Sololaroma.it - Empoli-Atalanta, il pronostico di Serie A: non solo Over 2.5

La 26° giornata diA si è finalmente aperta ed è pronta a regalarci sorprese. Questo turno del campionato nostrano entrerà nel suo vivo domani 23 febbraio, con i posticipi che saranno cruciali sia per la parte alta che per la parte bassa della classifica. Uno di questi metterà contrapposte due squadre che hanno sete di riscatto, per motivi diversi.Stiamo parlando della partita traed, in programma alle ore 18:00 allo stadio Carlo Castellani. I padroni di casa sono reduci da tre sconfitte consecutive e devono necessariamente invertire la rotta, se vogliono rialzare la testa ed allontanarsi dalla terzultima posizione. Gli ospiti, invece, desiderano riscattarsi dopo la debacle patita con il Club Brugge in Champions League, cercando di rimanere attaccati ad Inter e Napoli in cima alla graduatoria.