Elicotteri su Nuovo Salario | il motivo

Roma- Nella giornata di sabato 22 febbraio, i cieli del quartieresono stati sorvolati da, destando curiosità e qualche preoccupazione tra i residenti. La presenza dei velivoli è legata alla manifestazione antifascista che ha attraversato i quartieri Tufello e Montesacro, in occasione del 45° anniversario dell’omicidio di Valerio Verbano.Il ricordo di Valerio VerbanoValerio Verbano, studente del Liceo Archimede, fu assassinato il 22 febbraio 1980 all’età di 19 anni, davanti agli occhi dei genitori, da un commando neofascista. Impegnato nei collettivi autonomi, Verbano stava lavorando a un dossier sui gruppi eversivi di estrema destra, sullo squadrismo neofascista e sui rapporti tra questi e lo Stato. Il dossier, sequestrato durante l’omicidio, non è mai stato ritrovato e gli assassini non sono mai stati identificati.