Elezioni in Germania, la vera incognita per il favorito Merz è formare una coalizione

L’ultima volta che i tedeschi sono stati chiamati alle urne regnava l’ordine, o quasi, e non solo in, ma anche in Europa e nel resto del mondo. Era l’autunno del 2021, bisognava gestire l’ondata finale della pandemia, ma il governo uscito dalleaveva le potenzialità per dare a Berlino uno slancio diverso dopo l’era di Angela Merkel. Poi però il cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, alla guida di unainedita con verdi e liberali, si è trovato in mezzo all’invasione russa dell’Ucraina e laè semi affondata. Per ragioni economiche, a partire dallo shock energetico acuito dalla lentezza della macchina statale nel reagire ai cambiamenti, e per ragioni politiche con il disastro di un’alleanza che non solo non ha trovato i compromessi giusti, ma è stata dilaniata dalle faide interne.