Quifinanza.it - Elezioni in Germania: chi sono i candidati e come si vota

Il 23 febbraio 2025 si voterà per rinnovare il Parlamento federale, il Bundestag, in. Si tratta dianticipate, causate dalla caduta del governo di Olaf Scholz, un’alleanza tra socialisti, verdi e liberali. Il vincitore potrà esprimere il Cancelliere, il capo del governo tedesco, e formare un esecutivo, che sarà con ogni probabilità di coalizione.Il sistema tedesco è misto. Il Paese è diviso in collegi uninominali e ogni elettore esprime due voti. Il primo è per uno deidiretti della sua circoscrizione. Il candidato piùto viene eletto in Parlamento. Con il secondo voto invece, l’elettore deve scegliere un partito politico. Questo è il voto più importante, perché decide la percentuale dei seggi assegnati a ciascun partito in Parlamento. Per entrare al Bundestag, ogni partito deve superare una soglia di sbarramento del 5%.