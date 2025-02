Elezioni Federali Germania 2025 | come funziona il sistema elettorale e come si vota

Leggi su Open.online

Domani, domenica 23 febbraio, i cittadini tedeschi si recheranno alle urne per rinnovare la composizione del Bundestag, il parlamento federale tedesco. Il voto, inizialmente previsto in autunno, alla normale scadenza della legislatura, è stato anticipato a seguito della sfiducia al cancelliere uscente Olaf Scholz. Epilogo formale di una crisi interna alla coalizione di governo (socialdemocratici, Verdi e liberali) esplosa a novembre dopo l’uscita del partito liberale democratico (Fdp) e il licenziamento del leader Christian Lindner. Che aveva avanzato alcune richieste, in particolare sulla legge di bilancio, ritenute irricevibili dagli alleati. Da allora Scholz ha guidato un governo di minoranza insieme ai Verdi, senza avere più i numeri in parlamento per far approvare le leggi. Quella di domenica sarà quindi una tornataimportante e cruciale per risollevare le sorti del Paese, in crisi dal punto di vista economico (laè in recessione per il secondo anno consecutivo e rischia di esserlo anche per il terzo) e politico (il partito di estrema destra Alternative für Deutschland continua a crescere).