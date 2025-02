Ilrestodelcarlino.it - Elezioni a Ravenna, il candidato sindaco Barattoni (Pd) si presenta. L’idea: una piazza coperta per i giovani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 22 febbraio 2025 – L’odore di ruggine, la polvere sul fondo irregolare, il disordine dei pallet e delle lamiere accavallate, una gru parcheggiata che spunta dietro il palco: Alessandroha scelto il porto diper lanciare la sua campagna elettorale comedel Pd e del centrosinistra in vista delle amministrative 2025. “So che c’erano sedi più calde, più comode – esordisce – ma da è qui che mi è sembrato più giusto partire: in questi androni c’è la nostra storia, quella dei lavoratori che riportarono il nome disulle grandi mappe, e qui sono in corso i progetti in cui crediamo per la rigenerazione urbana degli spazi, che per noi significano che nulla è fuori posto, che ogni spazio e ogni persona può essere valorizzato al meglio”. Un ingresso puntuale e determinato, 42 anni, segretario del Pdte dal 2017 e prima ancora consigliere comunale, sale sul palco alle 11, puntualissimo come nello stile del personaggio: è arrivato in bicicletta, attraversando i giardini Speyer insieme a un collega, come un qualunque pendolare.