Oasport.it - Eleonora Giorgi scatenata ad Antalya: record italiano nella 35 km di marcia e minimo mondiale

ha firmato ildella 35 km di, vincendo ad(Turchia) con il tempo di 2h41:54 nonostante il forte vento che ha condizionato la gara. La brianzola ha siglato ilper i Mondiali in programma a settembre in quel di Tokyo, dove questa distanza farà una delle sue ultime apparizioni in campo internazionale: dal prossimo anno, infatti, l’universo del tacco e punta subirà una rivoluzione con l’inserimento di 21,097 km e 42,195 km al posto di 20 km e 35 km.La 35enne ha migliorato di quasi due minuti il proprio personale vecchio di cinque anni (2h43:43 a Grosseto il 26 gennaio 2020, già riconosciuto come miglior prestazione italiana) ed era al ritorno su questo chilometraggio dopo quasi quattro anni (2h51:05 il 16 maggio 2021 a Podebrady). L’azzurra, medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 nei 50 km di, ha aperto la stagione nel miglior modo possibile dopo che lo scorso anno si era cimentata sui 20 km tra Europei (15ma) e Olimpiadi (23ma).